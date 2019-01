Aprés Vente Motos : Sidi Achour motos pièces annonce des remises de 30% sur certain équipement

La SARL Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces moto à savoir Ermax, J.Costa, Puig, Sifam, Roof, Shark, Chaft, Vicma, Sena, Twins, Bering, Segura, Bagster, S2Concept, Ixil, Ixon annonce en ce début d’année des remises sur l’intégralité de sa gamme vêtements, équipement, accessoire et pièces de rechange, commercialisée en Algérie.

Les soldes ne concerne pas uniquement les vêtement même chez Sidi Achour Motos Pièces, c’est les soldes depuis le 18 Janvier et se prolongeront jusqu’au 02 Février 2019 annonce le communiqué de la firme. Les amateurs de la mobilité des deux roues auront à profiter des remises annoncée attractives.

Ainsi, les casques homologués de la marque européen Shark proposeront des ristournes importantes, à l’instar du modèle phare Evo-One qui sera cédé au prix de 42 800 da, soit 7 000 da de remise. Les gants et les vestes Bering propose à leur tour jusqu’à 30% de remise cette année.

Outre, les vêtements dédiés aux motards, le leader des équipements et accessoires moto en Algérie, offre une panoplie de remises attractives sur les différentes pièces de rechange et de consommable, tel est le cas pour de la marque Espagnol des variateurs J.Costa et Galfer producteur espagnol des disques et plaquettes de freins.

Ces offres sont disponibles au niveau de Sidi Achour Moto Pièces Store sis à Blida, ainsi que chez ses distributeurs à Alger, à savoir Simo Cycle, Koukou Moto et Motocom DZ.