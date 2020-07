La start up Légal doctrine se lance dans les webinars pour informer sur les textes juridiques

Légal doctrine, la nouvelle start up qui a été félicité par Ammar belhimer, ministre de la communication ,pour le service de veille marketing juridique qu’elle propose en ligne aux entreprises, via sa plate forme ; et puis depuis la crise Covid-19 par webinaires gratuits via la plate forme Cisco Webex. Pour la conférence de ce lundi 13 juillet à 16 h il sera question d’un Webinar en partenariat avec l’INT (Institut National du Travail), « Le rôle du partenaire social dans l’entreprise durant la crise sanitaire du Covid-19 »

Le second de la semaine est prevue pour le mercredi 15 juillet à 13h oo . ilsera animé par Mounir Ait Belkacem, Associé, L&P Partners – DLA Piper Africa « L’investissement en Algérie : textes et pratiques, dans lequel seront traitées les nouveautés apportées par la LFC 2020 »