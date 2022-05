Maruti Suzuki s’attend à une pénétration plus faible des véhicules électriques en Inde d’ici 2030

Maruti Suzuki a annoncé que son véhicule électrique (VE) sera disponible à la vente en Inde d’ici 2025. Il a également répété que l’objectif du gouvernement de 30 % de ventes de VE d’ici 2030 pourrait être difficile à atteindre car la société s’attend à un niveau de pénétration des VE entre 8 et 10 % d’ici 2030, ce qui semble réalistement plus possible, prévoit GlobalData, une société leader de données et d’analyse.

Bakar Sadik Agwan, analyste principal en conseil automobile chez GlobalData, commente : « Suzuki Motors a une alliance mondiale pour les véhicules électriques avec Toyota, mais elle a des retards en ce qui concerne sa stratégie BEV en Inde. Le repérage de plusieurs véhicules électriques de test Maruti Suzuki a suscité des spéculations sur un lancement en Inde, mais les récentes contributions du nouveau PDG suggèrent que la société estime que le marché n’est pas encore prêt pour la commercialisation des véhicules électriques. Cela dit, la société a des activités de recherche et de développement en cours pour les produits EV. Il a une coentreprise de batteries avec Toshiba et Denso au Gujarat et a récemment annoncé un investissement de 1,3 milliard de dollars américains pour la fabrication locale de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques.

Cependant, MSI a l’ambition d’atteindre le leadership dans le segment dans la seconde moitié de la décennie. Mais pour l’instant, l’entreprise se concentrerait davantage sur les moteurs à combustion conventionnels et alternatifs.

l’analyste poursuit : « Sans aucun doute, la pénétration attendue de 8 à 10 % semble plus réaliste compte tenu des défis du marché qui incluent un environnement macroéconomique entravé en Inde, une augmentation des coûts de production, une pénurie mondiale de semi-conducteurs et de lithium, et une infrastructure de charge inadéquate qui entrave le consommateur. confiance dans les véhicules électriques avec des batteries plus grandes.

Depuis l’annonce de l’objectif révisé de 30 % en 2018, l’Inde a renouvelé ses efforts pour stimuler l’ensemble de l’écosystème des véhicules électriques, mais la demande et l’offre de véhicules électriques sont restées limitées compte tenu de la vigueur du marché des véhicules ICE abordables. Quatre ans déjà et seulement une poignée de modèles BEV sont disponibles sur le marché pour les utilisateurs privés. »