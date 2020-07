Légal doctrine, la nouvelle start up qui a été félicité par Ammar belhimer, ministre de la communication ,pour le service de veille marketing juridique qu’elle propose en ligne aux entreprises, via sa plate forme ; et ...

L’Union de l’industrie européenne des lubrifiants annule son congrès de 2020 à Athènes

L'Union de l'industrie européenne des lubrifiants a annoncé qu'elle avait annulé son congrès de 2020 à Athènes en raison de la « crise sans précédent que nous traversons et de l'incertitude quant à l'avenir ». À sa place, l'UEIL accueillera un événement de réseautage virtuel d'une journée en octobre. pour rappel , ATIEL, basée à Bruxelles et représentant les principaux distributeurs de lubrifiants en Europe, est l'une des nombreuses organisations de l'industrie qui travaillent à la promotion des normes relatives aux huiles moteur pour les automobiles européennes. L'Association des constructeurs européens d'automobiles, ou ACEA, développe des séquences d'huile ACEA. ACEA autorise les spécialistes du marketing à promouvoir les huiles conformes à ces normes s'ils signent des lettres certifiant qu'ils sont conformes au système européen de gestion de la qualité des lubrifiants, qui incorpore les exigences des séquences ainsi que les règles de formulation et de mélange des huiles. les produits continuent de répondre aux exigences. ATIEL administre les lettres de conformité.