La Banque Al-Baraka lance le financement islamique pour Fiat en Algérie

Actualités, Crédit Automobile, Industrie 158 vues 0 La banque Al-Baraka lance un financement islamique pour l’acquisition des véhicules Fiat montés en Algérie, sous la formule d' »El Mourabaha Automobile ».

Ce financement, conforme aux préceptes de la chari’a islamique, est destiné aux résidents algériens ayant atteint l’âge de la majorité et disposant d’un revenu permanent et régulier. Cette initiative fait suite à un contrat de coopération entre la banque et Stellantis Fiat El-Djazair, permettant à la banque de devenir le partenaire privilégié en matière de financement islamique pour la marque Fiat en Algérie.