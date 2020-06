« Les véhicules neufs coûteront moins cher que les Véhicules d’occasions malgré les taxes VN »

En dépit des nouvelles taxes imposées par La LFC 2020 entrées en vigueur, depuis le jeudi 4 juin, suite à la publication de cette dernière dans le dernier JO N° 33 , » les véhicules neufs seront moins cher que les véhicules d’occasion ou monté en locale par les usines de montage locale », nous a déclaré Abderhmane Achaibou le P-dg du groupe Elsecom , le plus ancien , sinon le premier concessionnaire multi-marques automobile en Algérie. Selon son équation économique, qui s’avère incontestable en considérant le comparatif et la démonstration par le calcul. Du haut de son expérience de plus de 20 ans et sa maitrise de la distribution automobile de plusieurs marques,à l’instar Ford, Isuzu, Daewoo, Dacia (avant son rachat par le groupe Renault) et Kia réaffirme que le véhicule d’occasion rendu à Alger coûterait 260 fois son prix d’achat selon l’agrégation de toutes les charges( coûts de transport ,de change, contrôle technique, droits douane,timbre)

Le P-dg d’Elsecom est connu de tous pour sa position affichée contre les importations des véhicules d’occasion qu’il considère non seulement plus cher que les véhicules neufs, mais, c’est aussi source de toutes les supercherie: Pour attester son propos, à l’endroit des pouvoirs publics et des consommateurs, il donne pour exemple un comparatif prix entre les deux catégories si le gouvernement vient à libérer tous azimut le marché des importations pour la revente en l’état des véhicules neuf ou occasion. La question n’est pas encore tranché tant que le cahier des charge de Ferhat Ait Ali Braham, l’actuel ministre de l’industrie, en substitution à celui de A. Bouchourab, auquel est encore arrimé, le secteur automobile n’a pas encore rendu le sien qui dessinerait le futur des évolutions du secteur automobile en Algérie(industrie et importation).

Pour en savoir d’avantage sur ce comparatif de prix , M. Aberdehmane Achaibou, qui n’est plus à représenter, si ce n’est juste de faire un bref rappel qu’ il faisait partie des anciens polytechnicien , comme de nombreux alors patrons concessionnaires automobiles entre 1999 – 2009 , qui ont réussi à essaimer un régnant marché pluriel avant que le monopole ,e soit installé par les 5+5.

A noter selon sa formule mathématique, qui semble incontestable qu’un véhicule dans le segment de 1000 cc a 1500cc. ou se situe son exemple une Picanto rendue à Alger, son prix cfr est de 9000$ en incluant les Taxes à savoir les droits de douane 15% la marge 20% brute, la TVA 19%, et la Tvn :100.000 à 150.000da. Celle-ci sera vendu à 1800.000DA, le calcul est fait selon la formule Prix du véhicule rendu à Alger x 200.

En revanche le véhicule d’occasion dit de moins de 3 ans: son prix rendu à Alger est multiplier par 260, il note pour le même véhicule, à savoir une Kia Picanto d’occasion importé d’Europe couterait en Europe à l’état neuf 15 000$ . Après 3 ans le véhicule baisse de 4 000 $. Donc il est proposé à l’occasion à 11 000$, poursuit-il. Auquel, il faut ajouter 2 000$ de frais de déplacement; de transport. Sans oublier l’achat de la devise. Le calcul est vite fait. rendu à Alger il couterait dans les 14 000 usd, ce qui est exorbitant sans compter son entretien dès e sa première année de circulation.

Il conclu en faveur de l’importation du Cbu reste la normalité. Qui selon lui permettrait non seulement la création de 30 000 emplois, mais l’Etat sera également gagnant à travers les Taxes pour le trésors sur le VN, plus les taxes prélevées sur les nombreux emplois.

K.A.