Iveco lance à point nommé avec la réouverture du marché aux importations son tracteur Performer à 13 280 000 DA TTC

Actualités, Importation, Poids lourds, Salons 117 vues 0 Dans un communiqué en date de ce début juin, le groupe IVAL, représentant de la marque IVECO en Algérie, annonce la disponibilité immédiate du camion tracteur IVECO Performer sur son réseau et affiche son prix de 13 280 000 DA TTC. L’activité commerciale ou après vente du groupe Ival ne semble pas perturbé ni par le Covid -19 , ni par l’emprisonnement de son P-dg Mohamed Bairi. Si on s’en tient à l’ annonce faite au lancement de l’unité de montage Daily à Ouled Hadedj en 2018 , les poids lourd de marque Iveco auraient du sortir fin 2019 du site de Bouira. En dépit des ces deux événements cités, le communiqué du 2 juin 2020 annonce la disponibilité et le prix du camion IVECO Performer, qui n’est autre qu’un Tracteur dérivé du Trakker avec des caractéristiques qui le distingue précise t-on, mais ne précise pas si celui-ci est monté en Algérie sur la ligne de montage de véhicules PL dans la zone industrielle d’Oued El Bardi dans la Willaya de Bouira. ou importé dans le cadre du retour des importations des vehicule pour en savoir plus , nous avons essayé de joindre par téléphone le chargé de communication mais était injoignable. Ce nouveau tracteur, selon le dit document, est le seul Tracteur disposant d’une suspension mécanique en combinaison avec Single Réduction et pare-chocs antérieur en plastique. Il est mue par par un moteur Cursor 13 équipé de technologie Wastegate de 420 ch, et un couple maximum de 1900 Nm, il dispose d’une sellette Jost de 2 pouces pour un poids total roulant jusqu’à 60 tonnes. Le camion IVECO Performer peut être utilisé comme transport générique avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux, en transport de containers, en camion-citerne pour le transport d’eau et de carburant avec capacité jusqu’à 50 000 litres, de benne pour le transport de machines ou en semi-remorque pour le transport de ciment.