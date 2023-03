Les premières Fiat qui fouleront le sol en 2023 s’affichent entre 2,6 millions DA et 4,6 millions DA

Lancée officiellement ce dimanche 19 mars , les premiers véhicules Fiat seront disponible à partir de cette semaine, en Algérie, a confirmé Samir Charfan, CEO pour la région moyen orient et Afrique , précisant six modèles seront . En outre, la production locale de la FIAT 500 débutera en décembre 2023 . L’annonces ont été faites lors d’une cérémonie présidée par M. Ali Aoun, Ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, M. Tayeb Zitouni, Ministre du commerce et de l’exportation, HE. M. Giovanni Pugliese, Ambassadeurs d’Italie en Algérie, HE. M. Abdelkrim Touahria, Ambassadeurs d’Algérie en Italie, M. Olivier François, Directeur Général de FIAT et Directeur Marketing Mondial de Stellantis, et M. Hakem Bouterra Directeur Général Stellantis Algérie, Tunisie. L’Algérie se positionne comme l’un des principaux contributeurs au Plan stratégique Dare Forward 2030 Stellantis MEA , la région qu ‘il pilot e , précise t il dans un post sur In .

Cette opération marque « le début d’une nouvelle étape » qui consacre la détermination de l’Etat, en application des instructions du président de la République, à permettre au citoyen l’acquisition d’un véhicule neuf, a-t-il ajouté. « Le plus important pour le Gouvernement est la fabrication », a affirmé M. Aoun, soulignant qu’il visitera lundi le projet de l’usine « Fiat » à Oran pour s’enquérir du taux d’avancement des travaux. L’usine « Fiat » d’Oran entrera en phase de production avant la fin 2023, a indiqué M. Aoun. Pour ce qui est des prix, Stellantis El Djazaïr commercialise 6 modèles dont 3 touristiques et 3 utilitaires, avec un prix oscillant entre 2,6 millions DA et 4,6 millions DA.

S’agissant du bilan des dossiers d’agrément relatifs à l’exercice de l’activité de concessionnaires automobiles, le Directeur général du développement industriel au ministère de l’Industrie, Salem Ahmed Zayed a fait état de 73 demandes d’agrément enregistrées sur la plateforme numérique dédiée à cet effet. Outre les trois agréments remis au profit de trois opérateurs, à savoir les concessionnaires de la marque italienne « Fiat », de la marque chinoise « JAC » et la marque allemande « Opel », le ministère examine 11 demandes d’agrément sur 35 souscripteurs ayant obtenu une autorisation préalable.