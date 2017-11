Les offres du mois de novembre chez Myle : Plus de 60 références de kits bougies de préchauffage et appareil contrôle de qualité

MyleAG recommande de changer les bougies de Préchauffage à partir de 80 000 km et propose à son catalogue plus de 130 références de bougies de préchauffage fabriquées selon les spécifications des fabricants d’équipements d’origine, pour toutes les applications courantes annonce, l’équipementiers dans dernier communiqué en date du 7 novembre. Un conseil de prévention pour éviter les effets d’usures en cas de basses températures.

L’équipementier MEYLE assure une couverture d’environ 90% des véhicules diesel à travers l’Europe grâce aux pièces fabriquées selon les spécifications des fabricants d’équipements d’origine. De plus, le fabriquant de Hambourg offre 60 références de kits d’appareils de contrôle de préchauffage en qualité MEYLE‑ORIGINAL, qui contiennent l’appareil de contrôle et les bougies de préchauffage correspondantes.

Les bougies de préchauffage s’étendent dans le cylindre du moteur diesel et sont chauffées à des températures atteignant jusqu’à +1000°C. Cette chaleur importante est requise pour permettre le démarrage à froid d’un moteur diesel en hiver à des températures basses inférieures à -40°C.

Pour éviter les défauts et l’usure, les bougies de préchauffage MEYLE-ORIGINAL sont fabriquées selon les spécifications des fabricants d’équipements d’origine – cela implique l’utilisation de métaux thermorésistants et d’une technologie de doubles filaments chauffants. Ainsi, les bougies de préchauffage disposent d’une transmission de chaleur adaptée de façon optimale et d’une capacité d’isolation élevée contre les dispersions de courants ou les décharges. En outre, l’intérieur de la bougie de préchauffage est anti-hygroscopique grâce à un joint en caoutchouc spécial – ainsi elle n’attire pas d’humidité – ce qui évite la corrosion à l’intérieur. Grâce à l’utilisation de matériaux haut de gamme et de composants adaptés de façon optimale, la température thermique ultérieure nécessaire des bougies de préchauffage peut être exactement maintenue. Cela diminue les émissions de gaz d’échappement de façon significative et protège l’environnement.

Myle conseille le remplacement des bougies de préchauffage tous les 80.000 à 100.000 kilomètres pour éviter une défaillance causée par l’usure. Surtout en cas de basses températures pendant les périodes hivernales, des bougies de préchauffage usées peuvent causer des problèmes majeurs de démarrage et un moteur ne fonctionnant pas parfaitement. Egalement une émission de polluants élevée avec un dégagement de fumée.