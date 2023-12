Equipementiers et automobile s’ invitent à la FPA 2023

Actualités, Salons 268 vues 0 Le fabricant de pneus Iris, en tant que sponsor exclusif, au côté des sociétés renommées telles que Fiat-Stellantis, Mercedes, Ediv-Snvi, Man, Vms, le carrossier Nova, Meditpol, AgM groupe mécanique, Maison planète-filtres miroiterie El Kods, et Agb, fabricant de pare-brises, pour ne citer que quelques-unes des entreprises avec lesquelles nous avons eu l’occasion d’échanger lors de notre visite du pôle automobile à la 31ème éditon de la foire de production nationale qui se déroule du 14 au 23 décembre à Alger ont fourni des. Efforts pour faire valoir leur produits et nouveautés au prêt des prospects locaux en vue de conquérir le marché . Bien que ceux-la ne représentent pas l’ensemble de l’industrie automobile, leur présence témoigne de leur engagement envers le secteurs , notamment pour les sous-traitants qui espèrent que les contraintes soient levées définitivement, afin de commencer à fournir le retour du montage avec Fiat dans le cadre de l intégration. Un processus un peu long nous a indiqué un équipementier qui est déjà consulté et présélectionné mais ne rejoindra le réseau fournisseur qu ‘à partir de 2025 , le temps de s y conformer aux exigences du constructeur.