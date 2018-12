Gestamp installe une usine à Tianjin pour approvisionner Hyundai et Daimler

L’equipementier espagnol Gestamp, le spécialiste dans la conception, le développement et la fabrication de composants métalliques de haute technologie pour l’industrie automobile, et la société chinoise de composants métalliques, a ouvert une usine en jointure dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, afin de fournir des composants de carrosserie en blanc et des éléments de châssis à Hyundai Motor Co. et à Daimler.

L’usine est estimée à 50 millions d’euros (395 millions de yuans) appartient conjointement à Gestamp et à Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., une filiale de BAIC Motor Corp. spécialisée dans le secteur des pièces pour véhicules automobiles.

L’usine dispose de deux lignes de marquage à chaud et de neuf cellules laser. Il emploie plus de 250 personnes.

L’usine de Tianjin est la onzième de Gestamp en Chine. Le fournisseur dispose également de deux centres de R & D dans le pays.

Gestamp, dont le siège principal de est à Madrid, exploite 108 usines dans 22 pays. En 2017, son chiffre d’affaires mondial a atteint 8,2 milliards d’euros, dont 9% en Chine.