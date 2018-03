Le ministère de l’industrie et des Mines consacre une plate forme web exclusive aux journées techniques sur la sous traitance véhicules

À l’ère de la communication web qui domine la communication via les canaux traditionnels et pour faire fort, autour des journées techniques dédiées à promouvoir le développement de la sous-traitance véhicule en Algérie, qui ouvriront les portes demain le 5 Mars à Alger, le ministère et des mines qui inscrit cette première édition comme évènement international regroupera plus de 500 participants qui sont conviés à découvrir les 30 sous-traitants potentiels prêts à fournir les constructeurs, consacre une plate forme de communication web abrité sous domaine, www.jtsv.dz ou le riche programme des deux journées est déroulé entre 5 panel et ateliers thématique consultable en ligne sur site www.jtsv.dz.

L’annuaire des sous-traitants, est aussi disponible. Une rubrique news diffusera dès demain toute l’actualité en live.