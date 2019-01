Corée du Sud: 126 000 voitures écologiques vendues en 2018

Plus de 120.000 voitures respectueuses de l’environnement ont été écoulées en 2018, en hausse de 26,6% par rapport à l’année précédente, a annoncé ce lundi l’Association coréenne des importateurs et distributeurs automobiles (KAIDA) et de l’Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA), selon l agence Yonhap.

Les constructeurs automobiles sud-coréens et étrangers ont vendu un total de 123.387 voitures écologiques sur le marché coréen tout au long de l’anné 2018 après avoir écoulé 97.435 unités en 2017.

Une voiture verte sur quatre vendues en Corée l’année dernière était un véhicule 100% électrique ou à pile à combustible à hydrogène. Les ventes de voitures écologiques ont dépassé les 40.000 en 2015, 60.000 en 2016 et 90.000 en 2017.