Retour des importations automobile en Algérie : Fiat, JAC et OPEL premières marques agréées

Le ministère de l'Industrie a remis le lundi des agréments pour l'exercice de l'activité de concessionnaires automobiles pour la revente en l'état de véhicules neufs, au profit de trois opérateurs: La cérémonie de remise des agréments, qui s'est déroulée au siège du ministère, a été présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. Les agréments ont été remis à la société Stellantis concessionnaire et producteur à partir de 2024 , la marque italienne Fiat en Algérie, la société «Emin Auto», concessionnaire de la marque chinoise JAC en Algérie qui avait présenté un projet de fabrication à Ain Timouchent, et la société «Halil Commerce & Industrie», concessionnaire de la marque allemande «Opel» en Algérie.