Confinement de Shanghai perturbe le commerce et les prix des métaux pour batteries

Shanghai a été par intermittence en confinement partiel ou complet depuis fin mars, au cours de laquelle des retards logistiques, des inspections douanières et d’autres perturbations ont eu un impact sur le commerce des métaux pour batteries à des degrés divers selon le produit, a indiqué Rystad Energy.

Par exemple, précise dans la note hebdomadaire du cabinet reposant sur analystes, Susan Zou et Abhishek Murali, les procédures d’exportation de la Chine vers la Corée du Sud et le Japon pour l’hydroxyde de lithium de qualité batterie, un composant crucial pour produire des batteries EV à haute densité d’énergie, sont plus lentes qu’auparavant étant donné que les autorités compétentes ne peuvent pas procéder à une inspection rapide des cargaisons.

Les offres d’hydroxyde de lithium se seraient élevées à plus de 80 dollars le kg caf en Corée du Sud, contre environ 62 dollars le kg début mars.

De même, le dédouanement du spodumène, la principale matière première des transformateurs de lithium chinois, est également légèrement retardé au port de Shanghai.

Dans l’ensemble, les prix du lithium sont restés stables au cours de la dernière semaine.

Cependant, le marché a constaté une divergence entre les producteurs sur les offres de carbonate de lithium de qualité batterie après que les producteurs de cathodes en aval ont ralenti leurs achats suite à la forte hausse des prix du lithium au premier trimestre et à la volatilité des prix du nickel en mars.

Cela dit, les gros producteurs restent fermes sur des offres qui tournent autour de 500 000 yuans (78 550 dollars) la tonne, bien que certains petits producteurs aient fait un compromis avec une remise d’environ 30 000 à 40 000 yuans la tonne. Rystad Energy estime qu’il n’y aura pas de ralentissement notable pour le carbonate de lithium dans un avenir proche, tandis que le prix de l’hydroxyde de lithium sera fermé, bien que la trajectoire ascendante puisse être plafonnée compte tenu de la légère faiblesse de son composé de lithium sœur.

Le confinement selon la même source de Shanghai a également assombri le commerce du cobalt dans le pays puisque Shanghai est une plaque tournante principale du commerce et de l’entreposage du métal des batteries.

Les stocks de cobalt sur Wuxi Stainless Steel Exchange, la plate-forme de négociation au comptant pour le métal bleu en Chine, sont d’environ 70 tonnes cette semaine tandis que Wuxi, où se trouve la bourse, a également été bloquée pendant quelques jours, bien que la ville soit devrait lever le verrouillage demain. Malgré le faible stock au comptant sur le marché intérieur chinois, le prix du cobalt en métal a gagné peu de force pour monter en raison de la faiblesse de la consommation.

En revanche, les prix du cobalt métal en Europe et aux États-Unis ont été largement soutenus.

L’écart de prix entre la Chine et le marché américain/européen devrait persister pendant un certain temps.