A l’instar de Panasonic ou Samsung, LG développe des appareils ménagers de jardinage intérieur. Ils rendent possible la culture de légumes verts à la maison et ce toute l’année, indépendamment du terroir et des conditions climatiques extérieures. LG Electronics fait son entrée dans le domaine en plein essor du […] Lire l'article

Budget de votre auto en hausse en 2020 : Une Taxe sur l’environnement entre 1 500 à 3 000 dinars introduite dans la LF

L'année 2020 semble s'annoncer budgétivore pour les automobilistes qui seront normalement dans l'obligation de s'acquitter d'une taxe sur l'environnement porté par l'article 80 de LF 2020. Mais ou il va falloir s'acquitter de cette taxe et quand sera t'-elle appliqué, aucun texte d'application, n'est encore pendu par le ministère des finances. Mais une chose est sûre est que l'automobiliste qui se voit aujourd'hui plumé à l'achat de son véhicule, ensuite, par le contrôle technique annuel, la vignette automobile, les réparateurs charlatans, les importateurs de pièces, nous permet de conclure que l'automobile n'est pas seulement une solution de transport mais un objet de luxe et bientôt se sera le retour du rêve automobile face à la baisse du pouvoir d'achat.