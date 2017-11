Delphin Pro by PIUSI en accord avec la norme euro6d

Tout les professionnels se préparent pour 2019, date d’entrée en vigueur de la norme euro6d, qui viendra, réglementer les ratios de consommation au km. PIUSI, entreprise leader sur le plan international dans les équipements pour le transvasement, le ravitaillement et la mesure de carburants, de lubrifiants et de liquides ou de fluides, fort de ses 60 ans d’innovation made in Italie anticipe sur les futures évènements et évolutions avec la gamme Delphin Pro. Il s’agit d’un système innovant entièrement automatisé pour le ravitaillement d’AdBlue® pour automobiles et véhicules utilitaires légers dediés au garagistes.

La gamme Delphin Pro PIUSI est proposé dans les versions AC 230 V et DC 12 V qui, dès 2018, pourront être complétées par l’option innovante Preset (ou pré-sélection du débit à contrôle automatique. Cette fonction permet de choisir en amont la quantité d’AdBlue® à fournir : une fois cette quantité atteinte, le Delphin Pro s’éteindra automatiquement.

Dans toutes les versions, le Delphin Pro se distingue sur le marché grâce à son mécanisme de ravitaillement entièrement automatisé, simple à actionner et à gérer. Il ne nécessite pas la présence de l’opérateur.

Grâce au connecteur universel exclusif (ISO 22241-5) dont il est équipé, compatible avec tous les réservoirs de voitures et de véhicules utilitaires légers, le Delphin Pro est un système fermé. Il exclut donc totalement les éventuelles contaminations du liquide, améliorant ainsi la qualité du liquide fourni et augmentant la durée de vie du catalyseur.

Le Delphin Pro est également doté d’un bec autonettoyant – breveté PIUSI – qui garantit un nettoyage permanent sans entretien.

Le Delphin Pro permet de gérer la fourniture d’AdBlue® en aspirant en permanence les vapeurs contenues dans le réservoir, qui sont réintroduites dans le fût (ou réservoir IBC), ce qui permet de supprimer les odeurs désagréables dans l’environnement et de protéger l’opérateur.

Le système Delphin Pro PIUSI se compose d’un charriot de transport pratique et maniable sur lequel peut être positionné soit un fût d’AdBlue® de 200 litres soit un fût plus petit de 60 litres afin de répondre aux exigences de tous les professionnels de l’entretien. Il est également doté d’une pompe électrique à membrane alimentée à 230 V, d’un compte-litres électronique à turbine et d’un tuyau pour les opérations de ravitaillement. Le Delphin Pro peut également être relié au réservoir IBC.

Dans la version DC, le Delphin Pro est équipé d’une batterie interne qui, après un seul chargement, permet d’effectuer plus de 50 ravitaillements. Il peut également fonctionner pendant la recharge de la batterie et si la batterie est déchargée, il termine le ravitaillement avant de s’éteindre. Le Delphin Pro DC permet aussi de régler le débit grâce à un compteur.