Coopération Toyota et Haima pour développer des véhicules à hydrogène

Toyota Motor et Haima Automobile ont signé un accord de coopération stratégique pour promouvoir conjointement le premier projet de coopération de véhicules de tourisme à pile à hydrogène de Toyota en Chine

Le 24 mars, Tatsuro Ueda, directeur exécutif de Toyota Motor Corporation, responsable du siège social en Chine et président de Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd., et Jing Zhu, président de Haima Automobile Co., Ltd., ont signé un accord de coopération stratégique à Haikou.

Dans le cadre d’un accord signé par les deux sociétés le 24 mars, Toyota a déclaré qu’il fournirait à Haima le système de pile à combustible qu’il a développé pour la berline Mirai de deuxième génération. La fourniture par Toyota d’un système de pile à combustible à Haima aidera le petit constructeur automobile chinois à développer des véhicules à hydrogène.