Cherry sera le 1er constructeur chinois à adopter les batteries au sodium sur son modèle Icar

Les batteries au sodium-ion adaptées jusque là à certaines applications comme les smartphones et les ordinateurs portables, commencent à être adoptées par de grands constructeurs automobiles pour produire des voitures électriques plus abordables ceux qui en soit pourraient engendrer une réduction de la demande mondiale de lithium allant jusqu’à 37% d’ici 2035 annonce l’agence Ecofin.

le rapport rappelle que la première génération de batteries sodium-ion a été lancée en 2021 par l’entreprise chinoise CATL, qui compte parmi ses clients les géants automobiles Tesla, BMW ou Volkswagen. Mais les recherches ont beaucoup évolué en moins de deux ans, à telle enseigne que le premier cas d’utilisation de cette technologie devrait intervenir au quatrième trimestre 2023. CTAL a confirmé que constructeur automobile chinois Chery devrait être le premier à utiliser ses batteries au sodium dans son modèle de véhicules à énergie nouvelle (NEV), iCar, qui sera lancé avant la fin de l’année en cours précise l’agence.

Le fabricant de batteries se targue d’être parvenu concevoir une batterie sodium-ion dont la stabilité « dépasse les exigences réglementaires », et dont la densité énergétique peut atteindre 160 Wh/ kg. Mieux, il prévoit déjà une deuxième génération qui aura une densité de plus de 200 Wh/kg précise la même source

De son côté, Renault et sa filiale chinoise Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV) ont annoncé qu’un nouveau modèle de véhicule, l’EV3, sera doté d’une batterie sodium-ion, alors que BYD prépare une offre de batterie mixte : une partie des cellules en sodium-ion, une autre en LFP (Lithium-fer-phosphate).

selon les Numériques, une batterie au sodium coûte 20% moins cher par kilowattheure qu’une batterie au lithium. Pour rappel, une batterie sodium-ion, tout comme une batterie lithium-ion, est une batterie rechargeable. Elle fonctionne en utilisant des ions sodium pour stocker l’énergie électrique. Le sodium, comme le lithium, fait partie des métaux alcalins, présentant des propriétés similaires. Ainsi, dans une batterie au sodium, les ions circulent entre la cathode et l’anode lors de la charge et de la décharge, générant de l’électricité de la même manière qu’une batterie au lithium. contrairement au lithium , le sodium présente au delà de l’avantage coût d’extraction et de traitement du sodium et de large disponibilité qui pourrait généré des conflits géopolitique. un inconvénient pour l’instant, les batteries sodium offre une autonomie pour les déplacement urbain de 200km.