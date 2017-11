Le Tunisien Wallyscar : Izis II disponible en mars 2016

Wallyscar sortira en mars 2016 son second véhicule, l’Izis II. Ce SUV coupé 3 porte décapotable du constructeur tunisien sera équipé d’un moteur essence Peugeot 3 cylindre de 72 ch.din couplé d’une boite manuelle 5 rapport pour un poids total du véhicule de 795 kg . Il sera disponible en France en octobre 2016, à l’issue du Salon de l’automobile où il sera présenté.

Dotée d’une carrosserie en fibre de verre, l’Izis II bénéficiera en série d’un autoradio bluetooth, de jantes aluminium 14″, d’une fermeture centralisée, d’un volant réglable, d’une direction assistée, d’un ordinateur de bord et de la climatisation. En option figurent notamment un toit rigide arrière, des radars de recul, des vitres électriques, des vitres teintées, un toit panoramique et une boîte robotisée.

Le SUV emportera un moteur trois cylindres avec une puissance de 72 CV pour un poids de 795 kg. Elle sera disponible en version essence avec une boîte manuelle à cinq rapports pour une vitesse maximale de 158 km/h. Sa consommation est annoncée à 5,8 L / 100 km en ville et à 4,1 L / 100 km en extra-urbain.

Créée en 2006, la société Wallyscar a fait homologuer en 2009 son premier véhicule, l’Izis I, auprès du service des Mines français aux normes européennes. Sa commercialisation a débuté l’année suivante dans l’Hexagone. L’Izis I a également été exporté vers le Maroc, le Brésil, le Qatar, l’Espagne, la Belgique, la Suisse, la Turquie et Saint-Barthélemy. Wallyscar a exporté au total 320 véhicules et en a vendu 40 en Tunisie. Le Salon de l’Automobile à Paris en Octobre 2008 et 2012 seront deux rendez-vous importants dans la jeune histoire de la marque; la Izis y confirmera son succès auprès du public international.