La Côte d’Ivoire se lance dans le montage de minibus de marque Iveco badgé « Daily Ivoire »

Dans le cadre de la modernisation des systèmes de transport routier et tenant compte de sa volonté de diversification de l’économie nationale par l’industrialisation, le Gouvernement a conclu plusieurs accords dans le secteur de l’industrie automobile, et notamment avec la société IVECO. Cette dernière s’est engagée à accompagner la reprise des activités de SOTRA industries, en réalisant une unité d’assemblage de véhicules utilitaires de type minibus, assurant principalement le transport de personnes en Côte d’Ivoire (transport urbain communément appelé « Gbaka » et interurbain dit « Massa ») et en Afrique en général.

La chaine d’assemblage est totalement opérationnelle a aujourd’hui, une capacité de départ de production de 1000 minibus par an de 26 places, configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de matériels et de marchandises diverses précise le communiqué d Apo.

C’est une Chaîne de montage intégral donnant lieu à l’autorisation de porter la mention « Made in Côte d’Ivoire » sur les véhicules sortis de l’unité d’assemblage. Ces véhicules seront commercialisés en Afrique de l’ouest et du centre dans un premier temps et dans toute l’Afrique ultérieurement, grâce au réseau de distribution de la société IVECO.

Le lancement et la présentation de cette chaîne d’assemblage et du véhicule produit, ouvrent une ère nouvelle dans l’industrie automobile en Côte d’Ivoire, mais aussi pour les usagers des transports en commun.

Le pays qui a enregistré, grâce aux réformes hardies entreprises par le gouvernement depuis 2017 dans le secteur des transports, une croissance historique de 57% de vente de véhicules neufs en 2021, se prépare à accueillir d’autres constructeurs, conclu le document