La 90e édition du Salon international de l’automobile de Genève 2020 annulée en raison du Covid-19

L’industrie mondiale va mal depuis, la pandémie du Coronavirus, qui , a connu une apparition en Chine début janvier 2020 avant de se propager en Iran, Italie. plusieurs pays prenne des disposition pour limiter la circulation du virus et indirectement celles des personnes. le monde de la communication et de l’évènementiel es t aussi touché à l’exemple d’un des plus grand et ancien salon mondiale de l’automobile à savoir le 90e Salon international de l’automobile de Genève s’est vu annulé par le gouvernement Suisse.

La 90e édition du Geneva International Motor show qui aurait dû accueillir les médias à partir de lundi prochain et le grand public du 5 au 15 mars 2020 n’aura finalement pas lieu. Il s’agit d’une injonction du Conseil fédéral du 28 février 2020 selon laquelle tous les événements réunissant plus de 1 000 personnes sont interdits jusqu’au 15 mars 2020.

L’industrie automobile est secoué par la pandémie COVID-19, se voit annulé le plus grand évènement plantaire de l’automobile , pour ce qui est de la phase visible. La baisse des productions et ventes seront notable à la fin du Trimestre 2020.

l’Algérie n’est pas en marge de cette crise sanitaire mondiale qui touche le monde de l’économie . Le premier impact sont déjà visible malgré les assurances . Il y a a lieu de faire remarque la défection du pavillon chinois sur plusieurs Salon qui ont été organisé ce mois de février et autre la semaine prochaine comme Equip Auto Algeria qui se tiendra du 25 au 5 Mars à la Safex -Alger, le pavillon chinois qui comptait 150 exposants en 2019 va brillé par son absence sur l’édition 2020, nous a confirmé Nabil Boumazreg , directeur de PromoSalon , l’organisateur D’Equip Auto Algeria