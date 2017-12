Industrie de montage : L’Algérie exportera des voitures fabriquées localement en 2022

Tous les projets 2017 se dévoilent un après l’autre, après la signature de l’accord de création de la Joint Venture de Peugeot en novembre et avant celui-ci, le projet d’usine Nissan pour une production du modèle Sunny, s’est annoncé en octobre. En voici et voilà, avant la clôture de l’année 2017, on annonce par ailleurs, le montage deux modèles de véhicules japonais Suzuki et celui du montage des véhicules poids lourds Astra. Selon l’organigramme des projets ayant reçu les autorisations d’investissement, il est fait mention, selon la dernière présentation, effectué à Tunis le 27 septembre intitulé « La filière des Industries Automobiles un Potentiel Industriel en Croissance »

Des projets ayant reçu le feu vert des autorités, à l’horizon 2022, la production national de montage automobile dépassera les 500 000 véhicules, avec un taux d’intégration local de + 40% mais ne dépassera pas les 50%, selon le prévisionnel des planches, une production ce qui ouvrira les besoins du marché algérien en mobilité et ouverture du marché à l’export.