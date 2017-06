Pick-up : FIAT Fullback disponible à partir de 2 950 000 DZD

Le groupe Ival représentant des trois marques italiennes (Iveco, Fiat Professional, New Holland) affiche actuellement une disponibilité et une livraison instantanée sur le Pick-up Fullback (4×2 Simple Cabine) de la gamme Fiat Professional.

Le Fiat Fullback se distingue par sa ligne sportive et une cabine parfaitement avancée. La face du véhicule séduit grâce à sa touche moderne.

Le Fullback disponible est équipé d’un moteur turbo diesel à injection directe (Common Rail) de 2.5 litres et 180 ch, et une suspension, doté d’un système à double bras et barre antiroulis pour les roues avant et d’un essieu rigide à l’arrière, pour assurer une fiabilité élevée et une résistance extrême souligne le communiqué du concessionnaire.

Cette version de simple cabine (4×2) présente une hauteur maximale de 1780 mm, une largeur de 1785 mm. La charge utile peut atteindre 900 kg, tandis que le poids tractable dépasse les 2.5 tonnes. Coté Prix le nouveau pick-up s’affiche à 2 950 000 00 DZD TTC.