Suzuki s’implantera dans la willaya de Saïda

L’annonce a été faite par le groupe TMC qui a commencé le montage de modèles de la marque Hyundai. Avec le constructeur japonais deux modèles Suzuki seront produits, à savoir les modèles Alto et Suift qui a rencontré un front succès sur le marché algériens pour leur prix défiant toute concurrence.

Il est également fait mention que le fabricant tunisien, l’opérateur tunisien PEC, un acteur tunisien dans la sous-traitance de l’injection de pièces techniques en thermoplastiques, entretien et maintenance des moules, assemblage, finition, test et intégration de systèmes électriques et électromécaniques pourrait s’installer en Algérie et fournira des nouvelles unités de montage, une information en attente de confirmation, nous y reviendrons.