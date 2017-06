Groupe Renault : Fabrice CAMBOLIVE, nouveau directeur des opérations de la région AMI

À compter du 1er juillet 2017, Fabrice Cambolive est nommé directeur des opérations de la région Afrique- Moyen-Orient -Inde. Il est rattaché à Stefan Mueller, directeur délégué à la performance du Groupe Renault, et devient membre du comité de direction de Renault (CDR).

Cette nomination fait suite au départ de Bernard Cambier qui quittera l’entreprise à cette date.

Fabrice Cambolive est actuellement président de Renault do Brasil, marché stratégique pour le Groupe. En 2016, malgré un marché brésilien en baisse de 19,8%, Renault a augmenté sa part de marché à un niveau jamais atteint de 7,5 %. Cette croissance est liée aux lancements des gammes SUV et pick-up développées localement. Auparavant, Fabrice Cambolive a exercé diverses fonctions dans le Groupe, notamment en tant que directeur commercial de la région Eurasie pendant quatre ans. Il a ainsi contribué au fort développement de Renault en Russie et sur des nouveaux marchés tels que le Kazakhstan, la Biélorussie et l’Ukraine.

