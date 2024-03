Financement en leasing des véhicules : Votre OPEL à partir de 5 499 DA/HT par jour

Actualités, Salons 336 vues 0 MLA a organisé des portes ouvertes, tenues hier, au niveau du Pôle Conducteur LLD à l’esplanade Hôtel Sofitel en partenariat avec Opel Algérie – HCI Au programme , un événement soutenue par l’exposition des trois modèles commercialisés par Opel Algérie , à savoir, Grand land, Astra et Mokka.

Des test drives des trois modèles étaient disponibles selon préférence des Clients. En marge de cette journée la ratification de partenariat entre Opel Algérie représenté par M. Nassim Bengourera Directeur Général et M. El Amine Senouci Président Du Directoire de Maghreb Leasing Algerie. en marge de cette cérémonie , il ont annoncé une baptisé » co-brandée » : Votre OPEL à partir de 5 499 DA/HT par jour(*), une opération de charme soumise selon la communication de MLA à des Sous-condition d’acceptation de dossier de crédit en Leasing Opérationnel. Pour rappel, La Direction Leasing Opérationnel LLD de MLA a clôturé l’année 2023 avec une opération de livraison de 400 véhicules au profit du Partenaire Ooredoo.