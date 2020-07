PSA Maroc: La capacité de production de Kenitra sera doublée pour atteindre 200 000 véhicules

« Grande agilité et résilience pour une forte augmentation de la part de marché » a mis en exergue, le groupe Psa dans son communique du 16 juillet dont lequel il a annoncé ses résultats mondiaux et de la région Moyen Orient et Afrique .Un million de véhicules vendus au 30 juin 2020. Une belle performance malgré la crise du Covid-19.

Malgré de forts vents contraires dus à la pandémie mondiale et au recul du marché régional de 26,4%, les ventes globales du Groupe restent supérieures à celles de 2019 et la part de marché régionale est en hausse de 46%. De fortes progressions de la part de marché du Groupe PSA ont été réalisées à travers la région, comme en Turquie (+ 5,4 pt), en Égypte (+ 3,9 pt) et au Maroc (+ 0,8 pt). Le Groupe reste leader du marché dans les DOM TOM. L’agilité et la dynamique démontrées au cours du deuxième trimestre, qui reste le plus impacté par la crise de Covid, ont permis à la région d’accélérer encore cette croissance, avec une part de marché de 9,1% au cours des trois derniers mois. La capacité de production de l’usine de Kenitra, au Maroc, sera doublée à compter de septembre 2020 pour atteindre 200 000 véhicules.