Fabrication et vente pneumatique : La filière la plus rentable du secteur automobile

Le pneumatique s’impose comme l’activité la plus profitable du secteur automobile. D’après une étude de Deutsche Bank publiée en 2016, rapporte le prestigieux titre les échos. La marge opérationnelle des six premiers manufacturiers mondiaux à savoir, Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli, et Hankook a atteint un record historique en 2015, à 14,3 %. Avant la crise de 2008, le secteur au pic de sa forme ne dépassait pas les 9 % de marge.

De bonnes perspectives à l’horizon 2020 selon la même source pour l’ensemble des fabricants du segment premium qui annonce que Goodyear vise les 17 % de marge. Continental, sont déjà dans des sphères dignes du luxe (22 %), pour Michelin, les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse d’ici là les 15 %. il faut dire la bataille des manufacturier est avant tout celles des écuries sur les circuits de course automobile. Et la il a noté que sur les 24 heures des Mans, Michelin concoure avec Dunlop ceux qui note de la concurrence féroce que se livres les manufacturier et constructeurs de prestiges.

Pour le marché algérien, le pneumatique reste une valeur sure. Un produit non périssable, qui a connu une importation massive et une concurrence acharnée notamment sur le segment moyens.