EQUIP AUTO ALGERIA 2019 : une plate forme de doing Business dans le secteur de l’Aftermarket

Prochaine édition EQUIP AUTO ALGERIA s’annonce pour le 11 Mars 2019

A 4 mois de l’ouverture du salon, déjà près de 200 exposants ont confirmé leur inscription, dont une cinquantaine de nouveaux participants,a annoncé Nabil Bey -commissaire général du Salon, à la presse, aujourd’hui à Alger. Equip Auto 2019 qui marque sa 13e édition affiche fortement son caractère d’une vitrine du marché de la maintenance et la réparation automobile , incontournable pour le doing business pour les opérateurs du secteur de l’Aftermarket.