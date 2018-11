Des remises de 15 000 à 60 000 DA pour tout achat d’une Kia durant le Salon de production

Sur le salon de production qui se tient actuellement à Batna du 7 au 11 novembre , Kia Al Djazair annonce des remises destinées aux salariés de la fonction publique de la wilaya de Batna pour tout achat d'une Kia assemblés dans l'usine de Gloviz. Des ristournes consenties entre 15 000 à 60 000 DA sur les modèles Picanto, Rio, Cerato, Sportage et K2500.