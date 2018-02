Manifestation d’intérêt : Cevital fait un appel à partenariat au constructeur japonais Toyota

Actualités 17 vues 0 Le groupe Cevital a largement communiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur twiter, lors d’une visite d’une délégation d’hommes d’affaires japonais de ce jour sur le site MFG son intérêt à investir dans l’industrie automobile avec le géant mondial Toyota. La balle est dans le camp du constructeur japonais, selon le propos d’Issaad Rebrab, qui est largement relayé, en lançant : « Si Toyota est intéressé, nous sommes son partenaire ». Pour le patron de Cevital, il sera nécessaire de produire entre 250.000 et 350.000 voitures pour bénéficier d’avantages comparatifs, dont une partie sera destinée à l’exportation. Le groupe ambitionne déjà avec MFG qui dispose de capacité ; de produire du verre pour l’automobile et aussi prêt investir avec les allemands dans la tôlerie et l’injection plastique.