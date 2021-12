 Mercedes G-class disponible pour le grand public chez AMS -MB à 11 400 000 DZD

Comme déjà prévu et annoncé en 2017, ensuite reporté le 4×4 Mercedes G-class est enfin proposé au grand public civil par « AMS -MB « , la société de distribution des véhicules allemand Mercedes Benz aux capitaux mixtes entre la société Emiratie AABAR et EDIV, une EPE 100% de la DFM.

AMS -MB a saisi l’occasion de la 29e foire de production nationale qui s y déroule du 13 au 25 décembre à la Safex pour annoncer le lancement commercial du Mercedes 4×4 G-class pour les clients civils. La version grand public est proposée à 11 400 000 dinar.

Comme le reste de la gamme camions, Bus, van et G-class le service après vente est assuré à Tiaret et Alger par les succursales AMS -MB pour le reste du Maillage du réseau après vente au niveau national, il est partagé par les revendeurs agrées à savoir GMS, l’ ancien concessionnaire Mercedes léger, présent avec ces ateliers, notamment à Oran Hassi Messaoud et Alger ; le deuxième agent BMA ancien distributeur des poids lourds Mercedes et caterpillar assure la maintenance des camions et Bus sur son site central à Oued Smar et la succursale d’ Oran.