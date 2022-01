RENAULT TRUCKS ACHÈVE LA LIVRAISON DE 10 UNITÉS DE BÉTONNIÈRES K 380 P6X4 POUR SIJIMIX

Renault Trucks a annoncé le premier accord de la marque avec Sijimix, l’un des principaux fournisseurs de béton prêt à l’emploi des Emirats Arabes Unis, pour la fourniture d’un total de dix nouveaux camions K 380, qui seront utilisés pour transporter du béton à travers l’est des Émirats arabes unis . Le constructeur précise qu’il est le est le premier choix de Sijimix en raison de sa fiabilité exceptionnelle et de sa haute qualité .

Renault Trucks a annoncé dans un communiqué que le premier accord de la marque avec Sijimix est l’un des principaux fournisseurs de béton prêt à l’emploi des Émirats arabes unis, pour la fourniture d’un total de dix nouveaux camions K 380, qui seront utilisés pour transporter du béton à travers l’est des Émirats arabes unis.

Les dix nouveaux Renault Trucks de Sijimix, fournis par United Diesel, partenaire de la marque à Dubaï, élargiront la flotte existante de l’entreprise à plus de 140 unités et devraient entrer en service en décembre. Les modèles à châssis rigide K 380 P6x4, qui répondent aux normes d’émission Euro 5 et sont équipés d’un large éventail de fonctionnalités technologiques ainsi que de 9 bétonnières de transit CBM, sont conçus pour optimiser les opérations locales de Sijimix grâce à la fonctionnalité et à l’efficacité énergétique de la gamme K.

Les modèles à châssis rigide K 380 P6x4 sont réputés pour leur robustesse, leur fiabilité exceptionnelle et leur efficacité énergétique optimale. Ils sont équipés et conçus pour assurer une productivité et une sécurité maximales à leurs chauffeurs, car les nouveaux modèles répondent aux besoins opérationnels des fournisseurs de béton. Les modèles K 380, en plus de leur construction robuste, réduisent également les coûts d’exploitation en minimisant la consommation de carburant en combinant un moteur Euro 5 de 380 ch, la boîte de vitesses Optidriver AT 2612F avec embrayage automatique et un réservoir de 445 litres.

Les nouveaux camions K 380 P6x4 de Sijimix, qui opéreront principalement depuis Fujairah, sont également centrés sur le conducteur car ils disposent de nombreuses fonctionnalités technologiques et de sécurité avancées. Pour minimiser les risques et augmenter la sécurité, les camions sont équipés de l’EBS (système de freinage électronique), de l’aide au démarrage en côte (HSA), de la régulation antipatinage (ASR), du système de freinage antiblocage des roues (ABS) et de l’assistance au freinage d’urgence, qui aident tous conducteurs dans des situations délicates et offrent un confort.