World Economic Forum sacre l’usine Renault de Curitiba (Brésil) comme la première usine automobile leader de l’Industrie 4.0 en Amérique latine.

L’usine Renault de Curitiba (Etat du Parana, Brésil) a rejoint le Réseau mondial des usines phares du World Economic Forum, qui regroupe les leaders dans l’application des technologies de la quatrième révolution industrielle. C’est le premier site industriel automobile à être reconnu en Amérique du sud avec ce Label qui récompense les 5500 collaborateurs de l’usine.

Pour atteindre ce niveau d’excellence, l’usine Renault de Curitiba a connecté la chaîne logistique de bout en bout avec les clients. Ainsi, chaque année, 290 000 véhicules sont suivis par puces RFID jusqu’à leur livraison, ce qui réduit de 30 % les délais d’expédition et porte à 95,4 % le taux de ponctualité des livraisons.

De plus, une plate-forme numérique en ligne a permis de vendre plus de 10 000 unités, partageant les données en temps réel sur les commandes avec l’approvisionnement et la production.

Enfin, en termes d’automatisation des processus, plus de 230 AGV (Automated Guided Vehicles) et 200 tablettes de chef d’unité ont permis de réduire la non-valeur-ajoutée tout en améliorant les conditions de travail des collaborateurs.