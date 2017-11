Renault vendra 5 millions de voitures en plus en 2022

Carlos Gosn vise un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d’euros en 2022 assorti d’une marge opérationnelle de plus de 7%, soit une augmentation de plus de 50% de ce ratio de rentabilité croit savoir La Tribune qui reprend les déclarations de Carlos Gosn. Le cash flow doit être positif à chaque exercise annuel de la durée du plan. En 2022, Renault accompagnés de ses filiales (Dacia, Avtovaz, Alpine et Renault Samsung Motors) devront avoir commercialisé 5 millions de voitures en 2022 .