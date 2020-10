Avant-projet de Loi de Finance 2021 : Care défavorable à une mesure de l’article 112

Actualités 111 vues 0 Le Think thank Care vient de réagir à travers un communiqué ce lundi , ou il met en garde contre une certaine mesure porté dans l’article 112 du nouveau projet de loi de finance 2021, qui vient d être distillé sur des réseau sociaux, précise le document de Care. Il reproche cette disposition qui consiste à contraindre les entreprises à importer leurs intrants à crédit en devises dans le contexte de dévaluation du dinar qui s’annonce inéluctable. Le paiement des opérations d’importation s’effectue au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable à trente (30) jours à compter de la date d’expédition des marchandises. Care rappelle que le pays avait déjà eu à adopter la même mesure en 1994. Des entreprises avaient alors été contraintes d’importer leurs intrants à crédit (notamment avec l’emprunt « Beregovoy ») alors qu’elles souhaitaient payer leur achats en devises sans recours à un quelconque crédit. On leur a fait subir, contre leur volonté, un risque de change. Lorsqu’advient la dévaluation, elles se sont retrouvées avec des dettes quasiment doublées. Le think thank interpelle les pouvoir publics compétents de reconsidérer ce projet de mesure de ne pas répéter les erreurs du passé.