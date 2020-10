Nouvelle gamme de pneus : Michelin lance Agilis 3 pour les utilitaires

Le manufacturier Michelin , leader mondial et fournisseur de première et seconde monte vient d’annoncer l’arrivée dans la région Mena et en Algérie dune nouvelle gamme de pneu Agilis 3 dédiée pour les utilitaire , à savoir les professionnels du transport routier urbain.

Prsentée la première fois en 2019 sur le Salon Solutrans , le pneu Agilis , promet des performances de durabilité et respect de l environnement, selon Marc Pasquet, président de Michelin Afrique, Inde et Moyen-Orient, dont le propos est repris par le communiqué, à savoir, : « Michelin s’est engagé dans une stratégie de performance durable. Cette stratégie s’applique à tous ses produits, de la voiture au poids-lourd. Les choix de Michelin, en matière de design, permettent une utilisation plus efficace des matériaux et des ressources, tout en garantissant un niveau de performance important tout au long de la vie des pneus. Par conséquent, l’impact environnemental de ces pneus est moindre et ceux-ci peuvent être utilisés plus longtemps. Il s’agit donc de deux considérations essentielles pour les professionnels du transport routier et urbain, qui cherchent à optimiser leurs coûts d’exploitation, tout en garantissant la sécurité et en réduisant leur empreinte environnementale. Je suis convaincu que cette nouvelle gamme de pneus répond aux attentes des propriétaires de véhicules utilitaires légers du pays »

des performances possible à atteindre selon des tests internes réalisés par Michelin, le nouveau MICHELIN Agilis 3 permet de baisser de 100 kg en moyenne les rejets de CO2 d’un véhicule utilitaire pour 20 000 kms parcourus. Ce qui équivaut au CO2 stocké dans environ 3 arbres** et à une baisse de consommation de carburant de 0,2l/100km, soit une économie de 100 euros.

plus loin le communique precise que toutes les dimensions de la gamme Agilis 3 sont disponibles qui se declinent de 14 à 16 pouces de diamètre pour les mini-fourgonnettes et les véhicules utilitaires légers tels que New Toyota Hiace, Toyota Hilux, Nissan Urvan, etc. – chez les distributeurs de pneus agréés par Michelin.