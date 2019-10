AMS-MB organise une journée de test drive de l’ensemble de sa gamme utilitaire

Ams-MB, la société commerciale, filiale de la société de fabrication de véhicules Mercedes benz montage algérien, organise une première édition d'une série d'essai de l'ensemble de sa gamme utilitaire aujourd'hui le 14 octobre au niveau de son site dans la zone industrielle de Rouiba. « Driving Experience Event » est une occasion à la presse nationale de découvrir la nouvelle gamme utilitaire sur un circuit hors route, avant que la gamme ne partent en caravane le 16 octobre , pour sillonner le pays et fera des haltes au niveau des stations Naftal dans les willayas de l'Est, Centre et enfin au Sud ou le périple prendra fin sur le salon professionnel international Hassi Messaoud Expo , du 22 au 24 Octobre 2019 pour dévoiler les nouvelles gammes aux entreprises exposantes et visiteurs professionnels .