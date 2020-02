Le Député M’jid El Guerrab à la rencontre des grands groupes français et chez Renault Production

Le Député M’jid El Guerrab a effectué un périple en Algérie durant une semaine ou il a rencontré plus de 300 personnalités, en affaire avec les intérêts français en Algérie. Un nouveau mode de communication des députés français s’adressant directement aux journalistes à travers une newsletter.

Pour lui l’usine de Renault Algérie Production est un parfait exemple de l’investissement des industriels français en Algérie : employant 1250 personnes, pas moins de 200 000 véhicules en sont sortis depuis son inauguration en 2014, avec une cadence d’environ 300 véhicules/jour.

Aussi, il fait un état de sa situation et annonçant que RPL avait dispensé plus de 107 610 heures de formation à ses collaborateurs et s’investit continuellement dans le développement social, environnemental et économique de la région à travers sa politique RSE.

Et soutient que malgré les difficultés administratives, Renault croit en son développement en Algérie et a pour ambition de produire la totalité de ses véhicules sur place, à la fois pour alimenter le marché intérieur algérien et pour exporter. En ce sens, elle est un symbole de la nouvelle relation qui lie la France et l’Algérie.