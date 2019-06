SAIDA TRUCKS SERVICE (STS): Une nouvelle enseigne de réparation multimarques des camions Poids lourds

Actualités, Entretiens, Réparation, Salons 38 vues 0 Le secteur de l’automobile est l’un des pans de l’économie mondial le plus employeurs. Il recèle de nombreuses possibilités de création d’entreprise aussi bien dans l’industrie que dans le service . Le marché algérien ne déroge pas à cette règle d’or, même si le secteur de l’industrie automobile est le plus en souffrance actuellement de part la mauvaise gestion du dossier. Mais le marché de la distribution et de l’entretien des véhicules reste dynamique et s’organise au rythme des contraintes qu’il transforme en opportunité nouvelles de business. Après l’enseigne MMS, de l’entretien multi-marques, un autre label vient de voir le jour à savoir STS. Le marché de l’entretien du camions de transport de marchandise de plus de 16 tonnes, important par la taille et voir par le vieillissant du parc de certaines marques qui ont été frappé par la suspension des importation en CBU et ne ses sont pas encore vu attribuer le sésame pour le montage en Algérie, vient d’accueillir une nouvelle enseigne STS . Il s’agit d’un tout nouveau service au marque de camion européens que propose le concessionnaire Scania en parallèle à l’entretien à son parc en Algérie . Toutes ses mutations enregistrées sur le marché automobile en Algérie ont permis à certains concessionnaire de se diversifier pour survivre en attendant la relance. Le marché de l’entretien recèle de nombreuses possibilités de création d’entreprise en enseigne indépendante , en franchise ou autres . STS , n’est pas une franchise mais un service technique marques de camion poids lourds comme Daf, Man , Mercedes, Renault…. Sur un marché de plus de 150 000 camions , celui des remorques est le double et nécessite un entretien pour périniser la productivité du transport de marchandises qui se fait essentiellement par route en toute sécurité tenait à nous souligner Mr. Joachim Pinel, le directeur technique de STS. Il sera question d’une offre multiple de réparation destinée aussi bien aux patrons chauffeur , aux sociétés de transports ou autres entreprise disposant de son propres parc logistiques . 0 la différence de certains concurrents , STS proposera la maintenance des remorques.Parmi les points de contrôler et réparations proposées les interventions seront sur les essieux ,le freinage, les pneumatiques, la suspension , les feux …. l’avantage énuméré par notre interlocuteur qui rassure d’abord est la garantie d’une année proposée sur l’entretien et l’utilisation de la pièce d’origine , et de plus la réactivité à travers un réseau bien émaillé au niveau nationale qui est appelé à se développer sur les deux prochaines années. Pour le lancement deux points sont déjà opérationnels, le premier est à Dar El Beida le deuxième est à Batna( ville de l’Est algérien)