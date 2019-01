PIRELLI PNCS RÉDUIT LE BRUIT DE LA ROUTE DE 25%

Le nombre d’homologations de pneumatiques Pirelli équipés de la technologie innovante PNCS s’élevait à 78 à la fin de 2017. Un an plus tard, ce chiffre augmentait de 100% pour atteindre plus de 150. Ce système créé par Pirelli est en vente depuis 2013 et est de plus en plus sollicité par les constructeurs automobiles les plus renommés au monde, en particulier dans les secteurs haut de gamme et de prestige, pour offrir un plus grand confort aux conducteurs et aux passagers.

PNCS signifie Pirelli Noise Cancelling System. Cette technologie est conçue pour réduire le bruit perçu à l’intérieur de la voiture, grâce à l’interaction entre la surface de la route et le pneu lui-même. Grâce au système PNCS de Pirelli, ce bruit de la route peut être réduit de 25%, comme si la voiture roulait sur trois roues.

Cela est rendu possible grâce à l’utilisation d’un matériau spécifique absorbant le son, placé dans le pneu, qui absorbe les vibrations dans l’air qui seraient autrement transmises à l’intérieur du véhicule, créant ainsi un bruit de fond gênant. Cette «éponge» est fabriquée à partir de mousse composée de cellules ouvertes qui optimise la surface de travail du matériau, intensifiant ainsi l’atténuation des vibrations et réduisant ainsi le bruit.

Les pneus équipés de cette technologie sont reconnaissables à des marquages spéciaux sur le flanc, qui représentent un haut-parleur et des ondes sonores avec une barre à travers, à côté du symbole PNCS. Il est conseillé aux propriétaires de véhicules équipés de la technologie PNCS de toujours acheter des pneus spécialement conçus pour leurs voitures, afin de continuer à profiter des avantages de cette technologie relaxante. Bien sûr, il est également important de bien entretenir les pneus : le fait de maintenir la pression de pneu correcte, conformément aux recommandations du fabricant, permet également de limiter les bruits de la route.