Les utilitaires de l’année 2017

Le nouveau fourgon de Peugeot affiche des lignes plus cubiques que son prédécesseur. Le nouveau venu de la marque au lion a été élu le van de l’année par le journal français l’argus.

Six motorisations au catalogue français allant de 95 à 180 ch toutes les versions sont équipées des systèmes Stop&Start et AdBlue. Les motorisations sont couplées à des boites manuelle et automatique selon les variantes et puissances.

Large choix de carrosserie selon les besoins, en effet, trois longueurs sont proposées : Compact de 4,6 m, Standard de 4,95 m et Long de 5,3 m, soit, trois volumes de chargement est de 5,1, 5,8 et 6,6 m3 ; La hauteur du véhicule se situant entre 1,9 et 1,94 mètre, et la charge maximale variant de 1 200 à 1 400 kg.

Ford Transit Custom

Lancé en 2012, le Transit Custom s’est rapidement imposé comme l’utilitaire Ford le plus vendu en Europe avec 118.000 exemplaires écoulés en 2016, en augmentation de 15% par rapport au record de l’année précédente. Pour perpétuer le succès Ford dévoile au mois de septembre dernier son nouveau Transit version remaké.

Il affiche une nouvelle face avant au design audacieux, une cabine entièrement repensée et un espace de chargement encore plus polyvalent.

Le nouveau Transit Custom est animé par le moteur diesel Ford EcoBlue 2.0 litres (Euro 6), introduit dans la gamme en 2016. Avec une large gamme de puissance (105 ch, 130 ch ou 170 ch).

La gamme propose des chargements en volume de 6 à 8 m3 et jusqu’à 1400 kg de chargement utile.

Fiat Talento

Plus grand que son prédécesseur le Scudo, qui se décline. Le patronyme Talento signifie nom d’une ancienne monnaie (le Talent). Tout comme toutes les version utile chez le constructeur italien Fiat sont inspiré du même répertoire à savoir Doblo (Doublon), le Fiorino (Florin) ou le Scudo (Ecu).

Avec le nouveau venu, Fiat propose quatre versions Tolé et Combi

Qui se décline en deux longueurs et deux hauteurs (5 m de long et 1,97 m de haut, la carrosserie longue avec toit élevé offre, quant à elle 5,40 m de long et 2,50 m de haut). Soit quatre volumes : 5,2 m3 (L1H1) ; 6 m3 (L2H1) ; 7,2 m3 (L1H2) et 8,6 m3 (L2H2). Et des charge utile variant entre 1 074 et 1 249 kg.

Sous le capot du Talento est proposé avec une gamme complète de motorisations certifiées Euro 6, y compris le très fiable bi-turbo, avec système traction + et ESP avec système d’aide au démarrage en côte. Des moteurs atteignant les 145 CH.