Acteur d’aide à la numérisation des entreprises financières : Innervate Technology Solutions s’installe au moyen orient

Innervate Technology Solutions dans le secteur des services financiers un important groupe technologique britannique a choisit Bahreïn pour ouvrir son premier bureau régional.

Bahreïn considère les technologies de l’information et l’autoroute numérique comme un pilier fondamental des plans de diversification économique du pays dans le cadre de la Vision 2030.

Innervate est spécialisé dans le développement de technologies de gestion de la relation client dans différents secteurs, où la finance constitue son domaine de compétence principal. Les principaux clients d’Innervate dans la région sont la Banque saoudienne, Mitsubishi Bank, Aspen Insurance et Carnival Cruise. Avec un investissement initial de près de 1 million de dollars US, Innervate prévoit de recruter des employés dans des domaines de compétences variés, allant des intégrateurs de systèmes aux scientifiques de données, en passant par les analystes métiers et les architectes de systèmes. Innervate est ainsi devenu le premier partenaire Microsoft Dynamics 365 Gold à Bahreïn qui se concentre principalement sur le secteur des services financiers.