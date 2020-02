le groupe Psa réaffirme la poursuite de son projet d’usine de montage et que les travaux de construction avancent à grands pas.

Avec le think tank Les Napoléons et Radio Village Innovation, L'Usine Nouvelle vous propose une série de podcasts portant sur le thème de la conférence de janvier : l'ubiquité. Aujourd'hui, nous recevions Pascal Ruffenach, président du directoire de Bayard. Président du directoire du groupe Bayard (maison-mère du quotidien […] Lire l'article

Faire travailler ensemble les datascientists et les ingénieurs. C’est, dans les grandes lignes, l’objectif du nouveau programme de l’IRT SystemX. Intitulé "Intelligence artificielle et ingénierie augmentée" (IA2), il vise à faire sauter plusieurs verrous scientifiques pour l’hybridation de trois systèmes de connaissance. […] Lire l'article

Actualités, Industrie, Infos constructeurs, Salons 138 vues 0 le Groupe PSA réaffirme solennellement, dans un communiqué en date du 12 février, la poursuite de son projet d’implantation d’une usine de montage automobile dans la zone industrielle à Tafraoui , Il fait état en exergue de l’avancement du chantier de construction de son unité avec photo à l’appuie , et annonce que l’usine sera opérationnelle au premier semestre 2020 puis entrera en service fin du premier semestre. Il rappelle qu’elle est prévue pour une capacité initiale de 50 000 véhicules par an, qui sera portée à 75 000 véhicules par an à terme. Cet investissement de 40 M€ permettra d’assembler, de bout en bout, plusieurs types de véhicules. le communiqué conclu avec des perspectives sur les trois prochaines années qui suivront son démarrage , à savoir cette usine sera complétée par une unité de ferrage et une unité de peinture qui porteront l’investissement total à 120 M€.