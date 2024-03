JMC Motors Algérie Élargit son Éventail de Services avec un Forfait Vidange Exceptionnel à 5990 DA TTC

Actualités, Après Vente Autos 94 vues 0 JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC, annonce fièrement le lancement d’une nouvelle offre de service pour les propriétaires de véhicules JMC en Algérie. Dans le cadre de sa démarche constante visant à proposer des solutions adaptées et complètes à sa clientèle, l’entreprise introduit un forfait vidange inédit à un tarif exceptionnel de 5 990 DA TTC. Cette nouvelle offre vient compléter le diagnostic gratuit récemment initié par JMC Motors Algérie, qui demeure toujours valable. Le forfait vidange comprend le remplacement de l’huile de qualité supérieure de la marque TOTAL, le changement du filtre à l’huile, ainsi que 35 points de contrôle méticuleux effectués sur le véhicule par les experts de JMC MOTORS ALGERIE. Cette initiative reflète l’engagement continu de JMC Motors Algérie envers la prestation de services de qualité et à valeur ajoutée à ses clients. Le forfait vidange à un prix attractif s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’offrir des solutions accessibles et compétitives sur le marché automobile algérien. Cette étape démontre également la capacité de JMC Motors Algérie à évoluer et à diversifier son offre pour mieux répondre aux attentes des propriétaires de véhicules JMC en Algérie. Avec un regard tourné vers l’avenir, l’entreprise prévoit de continuer à élargir ses offres de services pour satisfaire les besoins croissants de sa clientèle exigeante.