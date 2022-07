Equip Auto2022: Piassa, l’unique start up du secteur l’après vente à exposer

L’escosystème des startups en Algérie affiche un dynamisme d’’innovation et entreprenarial et enregistre depuis plusieurs le lancement des accélérateurs , dit aussi incubateurs, de fond d’investissement participatifs,ou crowdfunding, d’un cadre juridique et règlementaire dont le but est de promouvoir les startups et accélérer leur croissance,a traver le programme Algeria Disrupt, introduit également un nouveau fonds d’investissement publique dédié aux startups, ainsi qu’un accélérateur de startup « A-venture »,de nombreuses startups sont labilisées.

Mais comparativement au nombre de levée de fond international effectués dans certains pays, l’Algérie est encore à ses prémices à savoir dans l’effet de communication afin de mobiliser tous ces jeunes acteurs du numérique innovants pour se connecter avec toutes les industries du pays afin de préparer les champions de demain.

En effet , des émules sont enregistrés dans chaque secteur de l’économie, la dernière en date , à savoir Piassa se disant, » l’Uber de la pièce de rechange » qui interconnecte les fournisseurs de pièces mécaniques avec le garagiste, l’automobiliste et l’assureurs’affiche pour la première fois sur le salon international de l’après vente dont l’objectif de federer de nouveaux fournisseurs.

Rencontré sur Equip auto 2022, Youssef Boudjemaa, Ceo de la startup Piassa, nous apprend qu’il a franchi la première étape de label startup depuis bientôt 2 ans et a pu durant cette période enregistré plus de 5 000 opérations via son application ,qui génère un chiffre d’affaire , des commandes, mais, reste loin des objectifs , précise t’ il en raison les fonds qui restent insuffisant pour lancer une grande opération de marketing à grande échelle pour décoller sa startup.

K.A.