1ére édition des journées techniques sur la sous-traitance véhicule : Plus de 500 participants attendus demain à cette rencontre et signature de 13 contrats de partenariats

Dans le cadre de sa politique de développement et de promotion de la sous-traitance, le ministère de l’Industrie et des Mines organise les 5 et 6 mars 2018 à l’hôtel El Aurassi (Alger), les premières journées techniques sur la sous-traitance véhicules (JTSV) sous le thème : « Pour un développement industriel intégré ». Présidées par le ministre de l’Industrie et des Mines, Monsieur Youcef YOUSFI, ces journées techniques réuniront plus 500 participants (nationaux et étrangers) impliqués dans la filière « Véhicules » : constructeurs (donneurs d’ordre), équipementiers, entreprises sous-traitantes (receveurs d’ordre) et experts.

Cette rencontre se veut un espace d’échange entre les différents acteurs de la filière afin d’accélérer la mise en relation d’affaires et de concrétiser des partenariats entre les constructeurs de véhicules installés en Algérie et les entreprises potentiellement éligibles à la sous-traitance. Ainsi, des fabricants de véhicules (automobile, camion, engin, autocar, autobus et motocycle, etc..) pourront présenter leurs besoins et exigences notamment en matière de qualité et de coût.

De leur côté, les sous-traitants auront l’opportunité d’étaler leur expérience et savoir-faire et de faire part des facilités pouvant leur être offertes pour répondre convenablement aux exigences de leurs partenaires. Le but étant de promouvoir ce dialogue, de créer l’environnement favorable à l’éclosion de relations d’affaires entre ces opérateurs.

Les JTSV permettront aussi de dresser un état des lieux de la sous-traitance véhicules et de lever les contraintes qui plombent un démarrage effectif de cette filière dans notre pays. Avec maintenant un nombre important de fabricants de véhicules, tous types confondus, qui s’installent en Algérie, l’objectif, du ministère est d’aider au lancement d’une véritable industrie automobile qui passe, nécessairement, par la fabrication de composants dans les filières mécanique, plasturgie, électronique, caoutchouc, pneumatique et autres. Il est attendu que ces rencontres résultent en la signature de nombreuses conventions et donnent le coup d’envoi à des partenariats durables entre les fabricants de véhicules et leurs équipementiers de demain. Ces journées ne manqueront pas d’être clôturées par des recommandations pour un développement optimal des capacités nationales de la sous-traitance et une intégration à la mesure des ambitions et objectifs de la politique industrielle du pays. Des expositions réservées aux constructeurs véhicules et aux sous-traitants seront organisées en marge de cet événement.