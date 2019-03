Les acteurs des Lubrifiants en force sur Equip auto 2019

De la prestigieuse huile Liquimoly distribué par un acteur dominant sur le marché des huiles haut de gamme par la société kadiri, destinée aux marques automobile motorisées par les dernières génération de moteurs en passant par des marque intermédiaire dédié notamment aux marques automobiles des constructeurs généralistes tel que l’huile Motul commercialisé par la société Meklati ou autre S-oil marque coréenne destinée au véhicule asiatiques sont les marques fidèles du salon Equip auto 2019. Un forcing est à noter aussi chez des acteur locaux fabricants tel que Petroser et Naftal qui ont marqué leur présence avec de nouvelles offres et stands à la dimension de leur ambition. Le marché des lubrifiants est un marché qui rappelons-le est dominé en volume par Naftal et Total, mais, il reste autant attractif pour toutes les marques.

Motul est un nouvel entrant sur le marché algérien à peine introduite, qu’elle a déjà changé de distributeur. En dépit de ce mauvais départ, Meklati automobile annonce un stand dédié exclusivement à sa marque digne de au 13ème édition du salon EQUIP AUTO ALGERIA qui se déroule du 11 au 14 mars 2019 au niveau de la SAFEX Alger via son partenaire et représentant exclusif en Algérie SARL MEKLATI AUTOMOBILES.

Cette large gamme de produits déclinée pour un large éventail d’applications des automobiles, des poids-lourd, des motocycles, et le secteur du nautisme.