Sécurité routière : ENGOA lance un appel d’offre pour l’acquisition de 16 207 ML de glissière

Actualités 147 vues 0 Dans le cadre de ses travaux, Le groupe d’infrastructure de travaux routiers et d’ouvrage d’arts , notamment l’entreprise ENGOA, vient de lancer un appel d’offre national et international pour l’acquisition de 16207ML de glissière de sécurité avec 140 points d’extrémités et 232 points de chaussés.